Сегодня в поселке Хулхута Яшкульского района, прошел торжественный митинг на Мемориальном комплексе "Воинам 28 Армии"

Митинг на Мемориальном комплексе "Воинам 28 Армии", был посвящен празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов



На митинге у мемориала в музее были развернуты экспозиция оружия, личных вещей солдат, найденных поисковиками, стендов с информацией о Героях Советского Союза, уроженцах Калмыкии - Эрдни Деликове, Акиме Метяшкине, Георгии Пяткине и Героях России, участниках специальной военной операции, отдавших воинский долг уже в наши дни, среди которых достойное место занимает наш земляк Мингиян Лиджиев.



А волонтеры проводили патриотическую акцию "Георгиевская лента" они повязывали всем участникам митинга символы героической Победы - георгиевские ленточки. Сообщается в официальном телеграм-канале местного РМО.



Фото : Яшкуль - энкр мини газр!