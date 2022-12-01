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5 мая, 13:51
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Сегодня в поселке Хулхута Яшкульского района, прошел торжественный митинг на Мемориальном комплексе "Воинам 28 Армии"

Сегодня в поселке Хулхута Яшкульского района, прошел торжественный митинг на Мемориальном комплексе "Воинам 28 Армии"

Митинг на Мемориальном комплексе "Воинам 28 Армии", был посвящен празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

На митинге у мемориала в музее были развернуты экспозиция оружия, личных вещей солдат, найденных поисковиками, стендов с информацией о Героях Советского Союза, уроженцах Калмыкии - Эрдни Деликове, Акиме Метяшкине, Георгии Пяткине и Героях России, участниках специальной военной операции, отдавших воинский долг уже в наши дни, среди которых достойное место занимает наш земляк Мингиян Лиджиев.

А волонтеры проводили патриотическую акцию "Георгиевская лента" они повязывали всем участникам митинга символы героической Победы - георгиевские ленточки. Сообщается в официальном телеграм-канале местного РМО.

Фото : Яшкуль - энкр мини газр!

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