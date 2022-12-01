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14 марта, 11:55
Новости

Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийской акции "Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями"

Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийской акции "Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями"

Такое мероприятие позволит родителям на собственном опыте ознакомиться с процедурой проведения единого государственного экзамена. Стоит отметить, что участникам акции будет предоставлен сокращенный вариант экзаменационной работы, а обстановка будет максимально приближена к реальности.

Экзамен состоится на базе третьей школы Элисты 16 марта по "Русскому языку".

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