Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийской акции "Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями"

Такое мероприятие позволит родителям на собственном опыте ознакомиться с процедурой проведения единого государственного экзамена. Стоит отметить, что участникам акции будет предоставлен сокращенный вариант экзаменационной работы, а обстановка будет максимально приближена к реальности.



Экзамен состоится на базе третьей школы Элисты 16 марта по "Русскому языку".