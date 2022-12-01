14 марта, 11:55
Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийской акции "Сдаём вместе. День сдачи ЕГЭ родителями"
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Такое мероприятие позволит родителям на собственном опыте ознакомиться с процедурой проведения единого государственного экзамена. Стоит отметить, что участникам акции будет предоставлен сокращенный вариант экзаменационной работы, а обстановка будет максимально приближена к реальности.
Такое мероприятие позволит родителям на собственном опыте ознакомиться с процедурой проведения единого государственного экзамена. Стоит отметить, что участникам акции будет предоставлен сокращенный вариант экзаменационной работы, а обстановка будет максимально приближена к реальности.
Экзамен состоится на базе третьей школы Элисты 16 марта по "Русскому языку".