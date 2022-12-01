14 марта, 14:56
 7 °C
80,61
75,46
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 марта, 11:32
Новости

Молодые семьи Кетченеровского района Калмыкии стали обладателями жилищных сертификатов

Молодые семьи Кетченеровского района Калмыкии стали обладателями жилищных сертификатов

Они позволят получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Напомним, это стало возможным благодаря подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия".

Стоит отметить, что за последние три года жилищные условия улучшили 8 семей района.

Фото: Администрация Кетченеровского района

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия