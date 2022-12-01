Молодые семьи Кетченеровского района Калмыкии стали обладателями жилищных сертификатов

Они позволят получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Напомним, это стало возможным благодаря подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия".



Стоит отметить, что за последние три года жилищные условия улучшили 8 семей района.



Фото: Администрация Кетченеровского района