14 марта, 11:32
Молодые семьи Кетченеровского района Калмыкии стали обладателями жилищных сертификатов
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Они позволят получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Напомним, это стало возможным благодаря подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия".
Они позволят получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Напомним, это стало возможным благодаря подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Республики Калмыкия".
Стоит отметить, что за последние три года жилищные условия улучшили 8 семей района.
Фото: Администрация Кетченеровского района