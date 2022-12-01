14 марта, 16:37
 7 °C
80,61
75,46
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 марта, 12:33
Новости

Спортсменка из Калмыкии стала победителем в международных соревнованиях

Спортсменка из Калмыкии стала победителем в международных соревнованиях

Турнир проходил в Объединенных Арабских Эмиратах и собрал более 600 участников из 17 стран. Елизавета Григорьева в финале в весовой категории "до 50 кг" выиграла у каратистки из Непала Сону Шрестхи со счетом 8:0.

Отметим, в 2019 году Григорьева стала серебряным призером первенства мира по каратэ. А два года назад Елизавете присвоено звание "мастер спорта России".

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия