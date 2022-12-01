Спортсменка из Калмыкии стала победителем в международных соревнованиях

Турнир проходил в Объединенных Арабских Эмиратах и собрал более 600 участников из 17 стран. Елизавета Григорьева в финале в весовой категории "до 50 кг" выиграла у каратистки из Непала Сону Шрестхи со счетом 8:0.



Отметим, в 2019 году Григорьева стала серебряным призером первенства мира по каратэ. А два года назад Елизавете присвоено звание "мастер спорта России".