Жители Калмыкии могут принять участие в юбилейном V сезоне Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»
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Она учреждена в 2021 году и присуждается за креативные индивидуальные и командные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.
В проекте 12 номинаций на тему экологии. Конкурсные работы принимаются в формате видеороликов, мультфильмов, рисунков, фотографий. Все желающие могут отправить заявку до 1 апреля 2025 года.
Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия