Жители Калмыкии могут принять участие в юбилейном V сезоне Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого»

Она учреждена в 2021 году и присуждается за креативные индивидуальные и командные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды.

В проекте 12 номинаций на тему экологии. Конкурсные работы принимаются в формате видеороликов, мультфильмов, рисунков, фотографий. Все желающие могут отправить заявку до 1 апреля 2025 года.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия