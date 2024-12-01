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3 декабря, 07:38
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Спортсмены Калмыкии по греко-римской борьбе привезли с чемпионата ЮФО золотую и бронзовую медали.

Спортсмены Калмыкии по греко-римской борьбе привезли с чемпионата ЮФО золотую и бронзовую медали.

Николай Маглинов добился золотой медали, Игорь Фаустов завоевал бронзовую. Калмыцкие спортсмены смогли проявить свои лучшие качества и отточенную технику, достойно побеждая на борцовском ковре. Это стало настоящим экзаменом для каждого из них и подтверждением их высокого уровня подготовки.

С 30 ноября по 2 декабря в спортивном комплексе «Солнечный» города Ейска Краснодарского края состоялся чемпионат ЮФО по греко-римской борьбе среди мужчин, в память известного борца И.М. Поддубного.

Для 130-ти борцов, собравшихся из разных городов, среди которых мастера спорта, призеры и победители крупных международных соревнований, эти соревнования стали дорогой к путевке на Чемпионат России по греко-римской, который пройдет Наро-Фоминске в январе 2024 года.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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