3 декабря, 07:34
Педагог из Калмыкии многопрофильной гимназии им. Б.Б. Городовикова Дарья Бувенова заняла 2 место во Всероссийском конкурсе «Моя история с Дневник.ру».
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Учитель истории и обществознания из Городовиковска вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Моя история с Дневник.ру».
До 25 ноября этого года в официальной группе «Дневник.ру» ВКонтакте проходило зрительское голосование за работы полуфиналистов. Победители определились на основе конкурсных критериев и количества голосов зрителей.
Дарья Бувенова принимает заслуженные поздравления с победой во Всероссийском конкурсе «Моя история с Дневник.ру».
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия