Педагог из Калмыкии многопрофильной гимназии им. Б.Б. Городовикова Дарья Бувенова заняла 2 место во Всероссийском конкурсе «Моя история с Дневник.ру».

Учитель истории и обществознания из Городовиковска вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Моя история с Дневник.ру».

До 25 ноября этого года в официальной группе «Дневник.ру» ВКонтакте проходило зрительское голосование за работы полуфиналистов. Победители определились на основе конкурсных критериев и количества голосов зрителей.

Дарья Бувенова принимает заслуженные поздравления с победой во Всероссийском конкурсе «Моя история с Дневник.ру».

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия