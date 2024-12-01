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3 декабря, 07:34
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Педагог из Калмыкии многопрофильной гимназии им. Б.Б. Городовикова Дарья Бувенова заняла 2 место во Всероссийском конкурсе «Моя история с Дневник.ру».

Педагог из Калмыкии многопрофильной гимназии им. Б.Б. Городовикова Дарья Бувенова заняла 2 место во Всероссийском конкурсе «Моя история с Дневник.ру».

Учитель истории и обществознания из Городовиковска вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Моя история с Дневник.ру».

До 25 ноября этого года в официальной группе «Дневник.ру» ВКонтакте проходило зрительское голосование за работы полуфиналистов. Победители определились на основе конкурсных критериев и количества голосов зрителей.

Дарья Бувенова принимает заслуженные поздравления с победой во Всероссийском конкурсе «Моя история с Дневник.ру».

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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