22 июня, 10:45
Жители Калмыкии могут принять участие в международном инклюзивном форуме для лидеров социальных изменений «Территория Ритма»
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Он пройдет со 2 по 5 сентября в Нижегородской области.
Он пройдет со 2 по 5 сентября в Нижегородской области.
По итогам работы форума лидеры и их команды, при поддержке наставников, проработают свои проекты, лучшие из которых получат финансовые и иные формы поддержки. Отметим, что в мероприятии могут принять участие молодые люди, достигшие совершеннолетия и старше. Форум является ключевой площадкой в стране, которая не просто развивает инклюзивную образовательную среду, но и создает условия для вовлечения в экономику активных молодых людей, как с инвалидностью, так и без. Об этом сообщает пресс-служба Минобра Калмыкии.
Фото: Центр «Мой бизнес Республика Калмыкия»