Жители Калмыкии могут принять участие в международном инклюзивном форуме для лидеров социальных изменений «Территория Ритма»

Он пройдет со 2 по 5 сентября в Нижегородской области.

По итогам работы форума лидеры и их команды, при поддержке наставников, проработают свои проекты, лучшие из которых получат финансовые и иные формы поддержки. Отметим, что в мероприятии могут принять участие молодые люди, достигшие совершеннолетия и старше. Форум является ключевой площадкой в стране, которая не просто развивает инклюзивную образовательную среду, но и создает условия для вовлечения в экономику активных молодых людей, как с инвалидностью, так и без. Об этом сообщает пресс-служба Минобра Калмыкии.



Фото: Центр «Мой бизнес Республика Калмыкия»