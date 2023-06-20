Участник спецоперации из Калмыкии получил медаль «За отвагу»

Уроженцу пос. Цаган Аман Юстинского района Мануру Утяеву государственную награду вручили в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие глава Юстинского РМО Геннадий Очиров и военный комиссар района Владимир Эрдниев.



Геннадий Очиров выразил герою слова благодарности за мужество и отвагу.



Манур Утяев родился в 1978 году. С 2002 по 2004 гг. проходил срочную службу в миротворческих войсках в Грузии. В конце июня 2022 года ушёл служить по контракту в зону спецоперации. В середине августа взвод Манура Утяева, в состав которого входили 15 человек из разных районов Калмыкии, отбил атаку украинцев и тем самым, помог разведчикам выйти живыми из окружения. За этот подвиг взвод и представили к награде.



Фото: Юстинский район