  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 июня, 11:08
Новости

Участник спецоперации из Калмыкии получил медаль «За отвагу»

Участник спецоперации из Калмыкии получил медаль «За отвагу»

Уроженцу пос. Цаган Аман Юстинского района Мануру Утяеву государственную награду вручили в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие глава Юстинского РМО Геннадий Очиров и военный комиссар района Владимир Эрдниев.

Геннадий Очиров выразил герою слова благодарности за мужество и отвагу.

Манур Утяев родился в 1978 году. С 2002 по 2004 гг. проходил срочную службу в миротворческих войсках в Грузии. В конце июня 2022 года ушёл служить по контракту в зону спецоперации. В середине августа взвод Манура Утяева, в состав которого входили 15 человек из разных районов Калмыкии, отбил атаку украинцев и тем самым, помог разведчикам выйти живыми из окружения. За этот подвиг взвод и представили к награде.

Фото: Юстинский район

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия