Многодетной семье после вмешательства прокуратуры выплачена денежная компенсация

Надзорный орган провёл проверку исполнения законодательства о социальной поддержке льготной категории. Установлено, что многодетная семья состояла на учете в районном центре социальной защиты. В связи с переездом в столицу в ноябре 2021 года оформилась в Элистинском. Однако ни один территориальный орган социальной защиты семье не назначил и не выплатил положенную на троих детей компенсацию. Прокуратура в интересах несовершеннолетних направила в суд исковое заявление. Он требования удовлетворил в полном объеме.