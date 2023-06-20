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22 июня, 10:21
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Многодетной семье после вмешательства прокуратуры выплачена денежная компенсация

Многодетной семье после вмешательства прокуратуры выплачена денежная компенсация

Надзорный орган провёл проверку исполнения законодательства о социальной поддержке льготной категории. Установлено, что многодетная семья состояла на учете в районном центре социальной защиты. В связи с переездом в столицу в ноябре 2021 года оформилась в Элистинском. Однако ни один территориальный орган социальной защиты семье не назначил и не выплатил положенную на троих детей компенсацию. Прокуратура в интересах несовершеннолетних направила в суд исковое заявление. Он требования удовлетворил в полном объеме.

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