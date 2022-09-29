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6 декабря, 07:07
Новости

Жители Калмыкии могут принять участие в историко-патриотическом проекте "Мост памяти"

Жители Калмыкии могут принять участие в историко-патриотическом проекте "Мост памяти"

Желающие могут прислать фото и документы участников Сталинградской битвы из семейного архива. В рамках проекта предполагается создание аудиовизуальных произведений искусства и их показ на зданиях, сооружениях в разных частях Волгограда от Мамаева Кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной Волгограда.

Фотографии участников Сталинградской битвы будут размещены на больших светодиодных экранах на Аллее Героев в Волгограде. Фотографии и документы можно загрузить на официальный сайт ООГПД "Бессмертный полк России" с пометкой "Участник Сталинградской битвы" или на адрес электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Фото: polkrf.ru

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