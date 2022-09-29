6 декабря, 07:30
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделения МВД по контролю над оборотом наркотиков
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В современном мире борьба с наркоманией является одним из важнейших направлений деятельности министерства. В связи с началом употребления средств, дурманящих разум в раннем возрасте, сотрудники занимаются профилактической работой в школах, ВУЗах и колледжах республики.
В современном мире борьба с наркоманией является одним из важнейших направлений деятельности министерства. В связи с началом употребления средств, дурманящих разум в раннем возрасте, сотрудники занимаются профилактической работой в школах, ВУЗах и колледжах республики.
Кроме этого, они проводят работы по выявлению преступлений, связанных с хранением, перевозкой и сбытом наркотиков. Сегодня очень важно отметить профессионализм работников этого подразделения.
Фото: https://t.me/mvdkalmykia