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5 декабря, 12:11
Новости

После вмешательства прокуратуры работникам компании выплачены заработные платы

После вмешательства прокуратуры работникам компании выплачены заработные платы

Установлено, что 4 жителей Черноземельского района после расторжения трудовых договоров с МООО "Комсомольские коммунальные сети" в течение двух месяцев продолжали работу в качестве машинистов насосной станции. Однако за отработанное время заработная плата работодателем им не выплачена.

После чего прокуратурой района направлены в суд исковые заявления об установлении факта трудовых отношений между работниками и работодателем и взыскании задолженности по заработной плате. По результатам рассмотрения требования были удовлетворены, и в пользу работников с работодателя взыскана задолженность на сумму 180 тыс. рублей.

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