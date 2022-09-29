После вмешательства прокуратуры работникам компании выплачены заработные платы

Установлено, что 4 жителей Черноземельского района после расторжения трудовых договоров с МООО "Комсомольские коммунальные сети" в течение двух месяцев продолжали работу в качестве машинистов насосной станции. Однако за отработанное время заработная плата работодателем им не выплачена.



После чего прокуратурой района направлены в суд исковые заявления об установлении факта трудовых отношений между работниками и работодателем и взыскании задолженности по заработной плате. По результатам рассмотрения требования были удовлетворены, и в пользу работников с работодателя взыскана задолженность на сумму 180 тыс. рублей.