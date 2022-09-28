25 октября, 13:14
Жители Калмыкии могут поучаствовать в создании туристического брендбука
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Оригинальные идеи войдут в основу создания стандартов визуального оформления: логотипа, стиля, слогана, цветов, шрифтов, фотографий, других графических объектов.
Оригинальные идеи войдут в основу создания стандартов визуального оформления: логотипа, стиля, слогана, цветов, шрифтов, фотографий, других графических объектов.
Брендбук должен отражать национальный колорит и стать визитной карточкой региона. Предложения и идеи принимаются до 6 ноября, а идеи присылайте на почту агентства Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Фото взято в свободном доступе.
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