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25 октября, 13:14
Новости

Жители Калмыкии могут поучаствовать в создании туристического брендбука

Жители Калмыкии могут поучаствовать в создании туристического брендбука

Оригинальные идеи войдут в основу создания стандартов визуального оформления: логотипа, стиля, слогана, цветов, шрифтов, фотографий, других графических объектов.

Брендбук должен отражать национальный колорит и стать визитной карточкой региона. Предложения и идеи принимаются до 6 ноября, а идеи присылайте на почту агентства Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Фото взято в свободном доступе.

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