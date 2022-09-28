В Элисту доставят чтимую икону Божией матери "Всецарица"

Её привезут по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла к Престольному празднику Казанского кафедрального собора 4 ноября.



Она постоянно пребывает в скиту Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы. Икона написана монахами-иконописцами Святой горы Афон. И особо почитаема верующими. Святыня будет находиться в Элисте в течение недели.