В Элисте завершается ремонт еще одной дороги протяженностью более полутора километров

Работы по улице Ипподромная проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Уже уложили тротуарную плитку и верхний слой асфальтобетонного покрытия.



Сейчас строители устанавливают пешеходные ограждения, устраивают покрытие тротуара, наносят разметку. В скором времени планируют установить дорожные знаки.



В столице Калмыкии ремонтируют дороги на улицах Клыкова, Ленина, Кирбазарная, Физкультурная и Гоголя. 85 % городской агломерации приведут в нормативное состояние в следующем году.