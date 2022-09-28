25 октября, 12:52
В Элисте завершается ремонт еще одной дороги протяженностью более полутора километров
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Работы по улице Ипподромная проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Уже уложили тротуарную плитку и верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Работы по улице Ипподромная проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Уже уложили тротуарную плитку и верхний слой асфальтобетонного покрытия.
Сейчас строители устанавливают пешеходные ограждения, устраивают покрытие тротуара, наносят разметку. В скором времени планируют установить дорожные знаки.
В столице Калмыкии ремонтируют дороги на улицах Клыкова, Ленина, Кирбазарная, Физкультурная и Гоголя. 85 % городской агломерации приведут в нормативное состояние в следующем году.
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