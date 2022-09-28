25 октября, 10:18
 11 °C
60,16
61,16
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
25 октября, 12:52
Новости

В Элисте завершается ремонт еще одной дороги протяженностью более полутора километров

В Элисте завершается ремонт еще одной дороги протяженностью более полутора километров

Работы по улице Ипподромная проходят в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Уже уложили тротуарную плитку и верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Сейчас строители устанавливают пешеходные ограждения, устраивают покрытие тротуара, наносят разметку. В скором времени планируют установить дорожные знаки.

В столице Калмыкии ремонтируют дороги на улицах Клыкова, Ленина, Кирбазарная, Физкультурная и Гоголя. 85 % городской агломерации приведут в нормативное состояние в следующем году.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Голосование в конкурсе Теегин айс
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия