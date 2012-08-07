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4 февраля, 11:20
НовостиТуризм

Жители Калмыкии могут поучаствовать в семинаре «Грантовая поддержка проектов в сфере туризма»

Жители Калмыкии могут поучаствовать в семинаре «Грантовая поддержка проектов в сфере туризма»

В прошлом году Ростуризм запустил меру поддержки предпринимательских инициатив в сфере внутреннего туризма. Эту программу грантов планируют сделать ежегодной. Участвовать могут все юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых нет задолженностей перед федеральным бюджетом. На реализацию поддержки Правительство России в 2020 году выделило 1 миллиард 200 миллионов рублей. Получить грант можно на приобретение туристского оборудования, автотранспорта, модульных гостиниц, на создание новых туристских маршрутов, разработку аудиогидов и мобильных приложений-путеводителей и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

При поддержке Республиканского туристского информационного центра от Калмыкии победили пять заявок на сумму 12,5 миллионов рублей.

Семинар-практикум «Грантовая поддержка проектов в сфере туризма» состоится сегодня  в 12:00 в здании Национальной библиотеки им. Амур-Санана

 

 

 

 

 

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