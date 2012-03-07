Сегодня школьники проверят свои знания по экологии

Испытание в рамках республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников состоится в элистинской школе №18.

Всего предусмотрены площадки на базе девяти общеобразовательных учреждений с учетом всех санитарных требований. Установлен входной фильтр. В каждой аудитории есть рецикулятор. Соблюдается социальная дистанция, проводится дезинфекция поверхностей, влажная уборка и проветривание. Все участники распределены по группам.

На региональном этапе призерам положены дипломы и премия, на федеральном – право поступления в выбранные ВУЗы. Олимпиада проходит по системе ЕГЭ.