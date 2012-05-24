Сегодня - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Традиционно он проводится под девизом «Я есть, и я буду!», призывая, тем самым, к осмыслению, какой вклад может внести каждый из нас в кампанию против этого опасного недуга.

Так, в Республиканском онкодиспансере в этот день проводится День открытых дверей: каждая женщина может прийти и сделать маммографию. Отметим, что год от года число онкобольных в мире растет. Если обратиться к статистике, то в Калмыкии на 1 января этого года на учете в диспансере состоят свыше 4,5 тысяч пациентов. За последние три года эта цифра увеличилась на семь процентов.

Чаще всего злокачественные новообразования выявляются в верхних дыхательных путях, прямой кишке и желудке, поджелудочной железе и печени – у мужчин. У женщин раку больше подвержены молочная железа, кожа, шейка матки.