Жители Калмыкии могут получить премию Российского общества «Знание» за лучшие просветительские проекты

Подать заявку на участие до 17 июля включительно, на сайте может каждый, в том числе компании, ведущие активную просветительскую деятельность.



Номинировать на Премию «Знание» можно не только себя, но и других: учителей, блогеров, средства массовой информации, общественных и государственных деятелей. Лучших определят в 13 номинациях. Всего будет 22 лауреата.



Главные критерии отбора: масштаб, социальная значимость и уникальность просветительской инициативы. В прошлом году конкурс собрал свыше 3 тысяч заявок из 80 регионов России.