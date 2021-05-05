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16 июня, 10:13
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Жители Калмыкии могут получить премию Российского общества «Знание» за лучшие просветительские проекты

Жители Калмыкии могут получить премию Российского общества «Знание» за лучшие просветительские проекты
Подать заявку на участие до 17 июля включительно, на сайте может каждый, в том числе компании, ведущие активную просветительскую деятельность.

Номинировать на Премию «Знание» можно не только себя, но и других: учителей, блогеров, средства массовой информации, общественных и государственных деятелей. Лучших определят в 13 номинациях. Всего будет 22 лауреата.

Главные критерии отбора: масштаб, социальная значимость и уникальность просветительской инициативы. В прошлом году конкурс собрал свыше 3 тысяч заявок из 80 регионов России.
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