Калмыцкая экспозиция - на стенде Ростуризма XXV Петербургского международного экономического форума

Федеральное агентство выбрало всего пять регионов, вошедших в стартовый проект. Степной регион первым представляет свои уникальные продукты и инвестиционные проекты. Завораживающе музыкальное сопровождение от народного джангарчи Владимира Каруева привлекло всех участников и гостей выставки. Напомню, сегодня - второй день форума.



Делегация Калмыкии во главе с Бату Хасиковым уже провела ряд встреч, в том числе с гендиректором ООО «Газпром недра» Всеволодом Черепановым по развитию нефтегазовой отрасли. «Будут подписаны и ряд межрегиональных соглашений: необходимо перенимать лучшие практики у других субъектов России и при этом продвигать товары и услуги калмыцких производителей», – отметил Глава республики.