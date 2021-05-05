16 июня, 09:47
В Калмыкии 9-километровый участок трассы Астрахань-Элиста-Ставрополь расширят до 4 полос, - сообщает пресс-служба федерального учреждения Упрдор «Каспий»
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В ходе капремонта дороги в Приютненском районе, подрядная организация устроит новую дорожную одежду, систему водоотвода, заменит водопропускные трубы, отремонтирует существующие съезды и укрепит-откосы, кюветы и обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения верхний слой нового покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он обладает хорошими сцепными свойствами и обеспечивает высокие транспортно-эксплуатационные показатели.