Жители Калмыкии могут получить около 90 социально-значимых услуг, обратившись на Единый портал Госуслуг

Свыше 7 тысяч обращений за получением массовых социально значимых услуг поступило от жителей Калмыкии через портал «Госуслуги» за первый квартал этого года. Сообщает пресс-служба Минцифры региона.

Напомним, что в электронном виде доступно 93 региональные и муниципальные услуги. При этом обмен данными и электронными документами осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия. Она позволяет реализовать принцип «одного окна». Благодаря чему при обращении гражданина в профильное ведомство, его специалисты добирают необходимые данные уже в других ведомствах.

Фото: Министерство цифрового развития Калмыкии