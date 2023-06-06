С заботой о здоровье

В медицинских организациях республики продолжается диспансеризация в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Она состоит из двух этапов. Сначала проводится профилактический медицинский осмотр, общий анализ крОви, а также специальные обследования на онкозаболевания. Второй этап диспансеризации назначается, если на первом выявлены отклонения от нормы.

Отметим, что профилактический осмотр рекомендуется проходить раз в три года до 39 лет, и ежегодно после 40-ка. Об этом сообщает телеграм-канал минздрава Калмыкии.

Фото: Минздрав Калмыкии