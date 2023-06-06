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8 июня, 09:55
Новости

С заботой о здоровье

С заботой о здоровье

В медицинских организациях республики продолжается диспансеризация в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Она состоит из двух этапов. Сначала проводится профилактический медицинский осмотр, общий анализ крОви, а также специальные обследования на онкозаболевания. Второй этап диспансеризации назначается, если на первом выявлены отклонения от нормы.

Отметим, что профилактический осмотр рекомендуется проходить раз в три года до 39 лет, и ежегодно после 40-ка. Об этом сообщает телеграм-канал минздрава Калмыкии.

Фото: Минздрав Калмыкии

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