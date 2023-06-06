8 июня, 13:55
 27 °C
87,17
81,46
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 июня, 10:33
Новости

Совет федерации одобрил поправки в закон о штрафах за выброшенных питомцев

Совет федерации одобрил поправки в закон о штрафах за выброшенных питомцев

Теперь кодекс России об административных правонарушениях дополняется тремя новыми статьями. В нем предусматривают ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, в том числе в приютах, зоопарках и при проведении культурно-зрелищных мероприятий.

Также устанавливается ответственность за жестокое обращение с ними и за причинение вреда жизни или здоровью граждан из-за неправильного обращения с животными. Штраф составит от 30 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте совета федерации.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия