Совет федерации одобрил поправки в закон о штрафах за выброшенных питомцев

Теперь кодекс России об административных правонарушениях дополняется тремя новыми статьями. В нем предусматривают ответственность за несоблюдение требований к содержанию и обращению с животными, в том числе в приютах, зоопарках и при проведении культурно-зрелищных мероприятий.

Также устанавливается ответственность за жестокое обращение с ними и за причинение вреда жизни или здоровью граждан из-за неправильного обращения с животными. Штраф составит от 30 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте совета федерации.