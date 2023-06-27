Жители Калмыкии могут получить электронный сертификат на технические средства реабилитации

Об этом сообщает пресс-служба регионального Соцфонда. По словам начальника отдела соцпрограмм по Калмыкии Юлии Ургадуловой, люди с проблемами со зрением ежедневно сталкиваются с трудностями и им нужна помощь. Электронный сертификат облегчает процесс получения средств реабилитации. Покупатель может им оплачивать товар напрямую банковской картой. Больше не надо обращаться лично в фонд, ждать заключения госконтракта.



Отметим, что подать заявление на электронный сертификат можно через портал госуслуг, лично в СоцФонд или МФЦ.



Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия