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29 июня, 08:08
Новости

Сегодня в Калмыкии продолжается неделя профилактики рака легких

Сегодня в Калмыкии продолжается неделя профилактики рака легких

Эта болезнь - результат постоянного воздействия на слизистую оболочку бронхов канцерогенных веществ, которые содержатся в табаке. А республиканская больница в своих соцсетях, обращает внимание, что у человека, который выкуривает до пачки сигарет в день, риск заболеть раком легких в 2,5 раза выше, чем у некурящего. Если же дневное количество сигарет вдвое больше, то такая вероятность возрастает уже в 32 раза.

Но как только курильщик отказывается от вредной привычки, слизистая оболочка бронхов начинает восстанавливаться. И за 10 лет без табака опасность заболеть снижается почти в два раза. При этом неважно, какой крепости сигареты.

Ключевую роль здесь играет не только никотин, но и другие канцерогены.

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