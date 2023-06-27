С 1 сентября этого года будет введена новая форма медицинских осмотров работников - проведение обследований в дистанционном формате

Работодатели смогут применять специальные медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья водителей автотранспортных средств. Достоверность проведения медосмотров будет обеспечиваться идентификацией работника. Дистанционные медицинские осмотры, проводимые в ежедневном режиме, позволят выявлять: признаки воздействия вредных и опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, профессиональные заболевания или отравления; признаки алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.



Об этом сообщают соцсети минсоцразвития республики.