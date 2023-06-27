29 июня, 08:37
С 1 сентября этого года будет введена новая форма медицинских осмотров работников - проведение обследований в дистанционном формате
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Работодатели смогут применять специальные медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья водителей автотранспортных средств. Достоверность проведения медосмотров будет обеспечиваться идентификацией работника. Дистанционные медицинские осмотры, проводимые в ежедневном режиме, позволят выявлять: признаки воздействия вредных и опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, профессиональные заболевания или отравления; признаки алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Работодатели смогут применять специальные медицинские изделия для мониторинга состояния здоровья водителей автотранспортных средств. Достоверность проведения медосмотров будет обеспечиваться идентификацией работника. Дистанционные медицинские осмотры, проводимые в ежедневном режиме, позволят выявлять: признаки воздействия вредных и опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, профессиональные заболевания или отравления; признаки алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
Об этом сообщают соцсети минсоцразвития республики.