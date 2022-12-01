Жители Калмыкии могут подать документы на получение гранта на развитие семейной фермы

Как сообщает пресс–служба профильного министерства подать заявку можно в период с 27 февраля по 10 марта этого года. Мера поддержки в регионе действует не первый год.



Как средства помогли в развитии своего дела фермеру из Яшкульского района – смотрите в нашем дневном выпуске Вестей.