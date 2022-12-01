16 февраля, 12:03
Жители Калмыкии могут подать документы на получение гранта на развитие семейной фермы
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Как сообщает пресс–служба профильного министерства подать заявку можно в период с 27 февраля по 10 марта этого года. Мера поддержки в регионе действует не первый год.
Как сообщает пресс–служба профильного министерства подать заявку можно в период с 27 февраля по 10 марта этого года. Мера поддержки в регионе действует не первый год.
Как средства помогли в развитии своего дела фермеру из Яшкульского района – смотрите в нашем дневном выпуске Вестей.