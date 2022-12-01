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16 февраля, 12:03
Новости

Жители Калмыкии могут подать документы на получение гранта на развитие семейной фермы

Жители Калмыкии могут подать документы на получение гранта на развитие семейной фермы

Как сообщает пресс–служба профильного министерства подать заявку можно в период с 27 февраля по 10 марта этого года. Мера поддержки в регионе действует не первый год.

Как средства помогли в развитии своего дела фермеру из Яшкульского района – смотрите в нашем дневном выпуске Вестей.

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