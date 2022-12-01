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16 февраля, 11:52
Новости

Жителей республики ожидает короткая рабочая неделя

Жителей республики ожидает короткая рабочая неделя
Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит тем, кто работает по пятидневке отдыхать с 23 по 26 февраля. Об этом сообщает Министерство социального развития, труда и занятости республики. А те, кто трудится шесть дней в неделю, необходимо будет выйти на работу 25 февраля в субботу.

Также отметим, День национального праздника "Цаган Сар" 21 февраля Указом Главы республики Бату Хасикова, объявлен выходным. В связи с этим, в понедельник 20 февраля, работодатели должны отпустить сотрудников на час раньше.
 
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