Жителей республики ожидает короткая рабочая неделя

Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит тем, кто работает по пятидневке отдыхать с 23 по 26 февраля. Об этом сообщает Министерство социального развития, труда и занятости республики. А те, кто трудится шесть дней в неделю, необходимо будет выйти на работу 25 февраля в субботу.



Также отметим, День национального праздника "Цаган Сар" 21 февраля Указом Главы республики Бату Хасикова, объявлен выходным. В связи с этим, в понедельник 20 февраля, работодатели должны отпустить сотрудников на час раньше.