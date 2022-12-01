Школа – больница – медицинский вуз

В рамках профориентации впервые в Калмыкии учащиеся химико-биологического профиля посетили ресбольницу им.П.П. Жемчуева. Это стало возможным благодаря новому проекту "Моя будущая профессия", цель которого – подготовить детей к поступлению в медицинские вузы и ссузы.

Первыми участниками стали ребята 8-11 классов Комсомольской гимназии им.Б.Б.Басангова. Ребятам показали часть подразделений ресбольницы – приемное, реабилитационное и физиотерапевтическое отделения, операционный блок и аптеку, где изготавливают растворы для стационарных пациентов. Проект был создан главным врачом ресбольницы Александром Калаевым и директором Комсомольской гимназии Мариной Батыревой.

"Благодаря главе региона Бату Сергеевичу Хасикову у нас открылся медицинский факультет. В связи с этим мы заключили двухсторонний договор с гимназией при поддержке министерства здравоохранения. Он касается подготовки учащихся профильных классов, ознакомления с профессией медработника от фармацевтической деятельности до клинических специальностей. Это позволит детям осознанно выбрать факультет, будущую профессию", - сказал главный врач ресбольницы им.П.П. Жемчуева Александр Калаев.

Отметим, что Комсомольская гимназия им.Б.Б.Басангова - инновационное учреждение. Здесь осуществляется предпрофильная и профильная подготовка. По словам директора гимназии Марины Батыревой, проект рассчитан на 2,5 года. В течение этого времени в ресбольницу будут ежемесячно приезжать ученики всех школ Черноземельского района, которые планируют связать свою жизнь с медициной.

Вот, что рассказали сами ребята.

Делег Дорджиев, 10 класс: "Хочу стать онкологом. Такой выбор помогла сделать моя няня – терапевт. Она помогает людям, и я тоже хочу лечить больных, сделать что-то хорошее".

Байр Годжиев, 10 класс: "У нас в семье нет медиков. Очень хочу стать стоматологом, помогать людям продлевать жизнь".

Лаура Чопанова, 10 класс: "Врач – это одна их самых благородных профессий. Надеюсь, что эта экскурсия поможет мне в дальнейшем, планирую поступить в медакадемию".

Проект "Моя будущая профессия" - это непрерывное образование: школа – больница – медицинский вуз. И он обязательно поможет ребятам стать более успешными специалистами.

Пресс-служба ресбольницы им.П.П. Жемчуева