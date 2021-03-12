30 марта, 17:17
Жители Калмыкии могут бесплатно получить новую профессию
Следите за новостями в Instagram!
В профильном ведомстве сообщают, что будут организованы программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Это касается тех, кто ищет работу, включая граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в декрете, домохозяек с детьми дошкольного возраста. Подать заявку для обучения по новым образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства, можно через портал «Работа в России».