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30 марта, 17:17
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Жители Калмыкии могут бесплатно получить новую профессию

Жители Калмыкии могут бесплатно получить новую профессию

В профильном ведомстве сообщают, что будут организованы программы переобучения и дополнительного профессионального образования с возможностью дальнейшего трудоустройства. 

Это касается тех, кто ищет работу, включая граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в декрете, домохозяек с детьми дошкольного возраста. Подать заявку для обучения по новым образовательным программам, актуальным для дальнейшего трудоустройства, можно через портал «Работа в России».

 

 

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