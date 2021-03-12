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30 марта, 17:52
НовостиЭкономика

В скором времени будет сформирован Реестр социальных предпринимателей Калмыкии

В скором времени будет сформирован Реестр социальных предпринимателей Калмыкии

 

Подать документы в Центр предпринимательства на получение данного статуса можно до 10 апреля. Несколько представителей бизнеса уже успели это сделать.

Теперь они сами могут получать от государства помощь. Компании, подтвердившие свой статус «Социального предпринимательства» будут иметь возможность участвовать в грантах, например, на развитие своего дела. Кроме этого, в региональном Центре «Мой бизнес» они смогут воспользоваться образовательными и информационно-консультативными услугами.

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