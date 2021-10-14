Жители Калмыкии, как и всей страны, будут получать новый сертификат о прохождении вакцинации

Документ иного образца доступен на русском и английском языке. А также в бумажном и электронном вариантах. Ранее выданные сертификаты будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года. И будут содержать полную информацию - фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС.

Также там будет отмечено где, когда и какой вакциной человек привился. Предусмотрено в нем место и для QR-кода.

Сертификат будет занесен в федеральную базу данных о прививках, что снизит вероятность его подделки. И это неслучайно. В последнее время все чаще выявляются факты мошенничества с его продажей и приобретением. В МВД по Калмыкии просят сообщать о нарушениях по телефонам 102 и 112. На сегодня в регионе не зафиксировано ни одного случая.