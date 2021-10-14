8 ноября, 13:39
 13 °C
82,54
71,4
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 ноября, 16:11
НовостиСпорт

В Республиканском центре спортивной подготовки проходит Первенство республики по художественной гимнастике «Маленькая фея»

В Республиканском центре спортивной подготовки проходит Первенство республики по художественной гимнастике «Маленькая фея»

 

Оно стартовало сегодня и продлится в течение трех дней. В Элисту съехались команды из 7 городов – Волгограда, Краснодара, Астрахани, есть даже представительницы Якутска. Соревнования среди юных граций будут проходить в индивидуальных и групповых упражнениях. Официальное открытие Первенства состоится сегодня вечером.

Сегодня там побывала наша съемочная группа.  Более подробно об этом мы расскажем в вечернем выпуске.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия