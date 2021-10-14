В Республиканском центре спортивной подготовки проходит Первенство республики по художественной гимнастике «Маленькая фея»

Оно стартовало сегодня и продлится в течение трех дней. В Элисту съехались команды из 7 городов – Волгограда, Краснодара, Астрахани, есть даже представительницы Якутска. Соревнования среди юных граций будут проходить в индивидуальных и групповых упражнениях. Официальное открытие Первенства состоится сегодня вечером.

Сегодня там побывала наша съемочная группа. Более подробно об этом мы расскажем в вечернем выпуске.