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8 ноября, 14:41
НовостиКультура

,Сегодня в стране начался «Культурный марафон», посвященный кинематографу

,Сегодня в стране начался «Культурный марафон», посвященный кинематографу

И это не случайно - ровно 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Этот и множество других фактов, например, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют школьники смогут узнать в увлекательном онлайн-тесте. Так они ближе познакомятся с новым "предметом", ведь кино - неотъемлемая часть нашей жизни. 

Хоть задания и адаптированы для учеников младших, средних и старших классов, присоединиться к проекту могут и их родители, и учителя. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.

Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы, например, умную колонку "Яндекс. Станция Лайт". Их получат 100 учителей и 500 учеников.

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