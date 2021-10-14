,Сегодня в стране начался «Культурный марафон», посвященный кинематографу

И это не случайно - ровно 125 лет назад в России состоялся первый киносеанс. Этот и множество других фактов, например, как устроено кино, как режиссеры управляют нашими эмоциями и какие приемы используют школьники смогут узнать в увлекательном онлайн-тесте. Так они ближе познакомятся с новым "предметом", ведь кино - неотъемлемая часть нашей жизни.

Хоть задания и адаптированы для учеников младших, средних и старших классов, присоединиться к проекту могут и их родители, и учителя. Теория подкреплена примерами из зарубежной и отечественной классики и современных фильмов.



Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», нужно зарегистрироваться по ссылке. На прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут, начать можно в любое время. Участники смогут выиграть призы, например, умную колонку "Яндекс. Станция Лайт". Их получат 100 учителей и 500 учеников.