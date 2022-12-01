Жители Калмыкии используют медицинские чаты для уточнения справочных вопросов

Об этом сообщает минздрав Калмыкии. В рамках реализации федерального проекта "ЗдравКонтроль", создана эффективная система чатов, которая помогает оперативно решать вопросы, связанные с получением медицинской помощи в государственных медицинских учреждениях. За весь период, было получено более 30 обращений, на которые получено более 20 ответов в течение двух часов.



В основном, пользователи задавали вопросы о записи на прием к врачам - терапевтам, педиатрам, а также к узким специалистам и на диагностические исследования.