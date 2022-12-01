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27 апреля, 12:25
Новости

Стартовал фотоконкурс "Моя Планета. Россия — коллекция впечатлений"

Стартовал фотоконкурс "Моя Планета. Россия — коллекция впечатлений"

Представьте, что вы отправились в путешествие по России и захотели запечатлеть на фото самые живописные места, удивительные явления природы, интересных людей, необычных животных... Какая бы коллекция впечатлений у вас получилась? А может быть, не стоит тратить время на фантазии и лучше прямо сейчас рвануть навстречу реальным приключениям и открытиям? Чтобы в итоге принять участие в новом фотоконкурсе телеканала "Моя Планета".

50 лучших снимков, отобранных редакцией телеканала, станут частью масштабной фотовыставки и украсят центральные улицы городов России.

Технические требования к фотографиям, подробности и условия конкурса доступны на официальном сайте телеканала.

Подать заявку можно по ссылке: https://moya-planeta.ru/konkurs

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