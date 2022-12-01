Ученые ФГБУ "ВНИИЗЖ" определили происхождение вируса гриппа птиц, вызвавшего вспышку в Калмыкии

Сотрудниками референтной лаборатории вирусных болезней птиц ФГБУ "ВНИИЗЖ" получены дополнительные результаты исследования вируса гриппа птиц подтипа Н5N1, выявленного в пробе трахеи пеликана.



При проведении сравнительного генетического анализа нуклеотидных последовательностей гена H было установлено, что выявленный вирус обладает сайтом расщепления гемагглютинина REKRRKR, характерным для высоковирулентных вирусов гриппа птиц и принадлежит к азиатской генетической линии ВПГП подтипа H5, клада 2.3.4.4b, получившего эпизоотическое распространение в 2016-2023 гг. в странах Азии, Европы, Африки, Южной и Северной Америки. Согласно данным международной базы GenBank, наиболее генетически близкими к выявленному изоляту вируса являются вирусы подтипа H5N1 из России, Народной Республики Бангладеш, Нигерии, Египта, Бенина; H5N5 из России и H5N8 из Египта и Нигерии, выделенные в 2021 году; подтипа H5N1 из Испании и Египта, выделенные в 2022 году (уровень сходства 100%).



Изолят вируса гриппа птиц из Республики Калмыкия генетически близок к вирусам гриппа птиц подтипа H5, выявленным в период с 2020 по 2023 гг. в различных регионах Российской Федерации. Уровень сходства (100%) наблюдается с вирусами гриппа птиц, выявленными в 2020-2022 гг. в Челябинской области; в 2020, 2022 гг. в Ростовской области, в 2021 году в Калининградской, Тюменской областях, в республиках Крым и Дагестан; в 2022 году в Московской, Рязанской, Белгородской, Самарской, Саратовской областях, Хабаровском крае; в 2023 году в Калининградской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Республике Дагестан.



Источник: fsvps.gov.ru