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17 марта, 08:54
Новости

Жители Калмыкии активно используют господдержку при приобретении недвижимости

Жители Калмыкии активно используют господдержку при приобретении недвижимости

Так, по итогам прошлого года значительно выросла популярность программы льготного кредитования для семей с детьми стала. Как сообщили в кредитной организации, количество и объём выдач по ней за год вырос более, чем в 2 раза.

Напомним, она доступна при условии: если один ребёнок родился после 2018 года включительно, есть двое и более детей младше 18 лет или в семье - ребёнок с инвалидностью. С её помощью можно приобрести готовое или строящееся жильё, а также рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит.

А в соответствии с постановлением, подписанным Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, семьи с детьми-инвалидами в регионах, где невозможно приобрести жильё в новостройках, теперь смогут купить его на вторичном рынке. Появились и другие нововведения.

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