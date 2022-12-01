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17 марта, 08:33
Новости

Сегодня – последний день, когда элистинцы могут бесплатно и анонимно сдать анализ на гепатит С и ВИЧ–инфекцию

Сегодня – последний день, когда элистинцы могут бесплатно и анонимно сдать анализ на гепатит С и ВИЧ–инфекцию

Мероприятие проведет республиканский центр специализированных видов медицинской помощи в рамках недели профилактики вирусного гепатита С. Отметим, заболевание опасно бессимптомным протеканием и если вовремя не обратиться к специалисту, то недуг может перерасти в рак.

Важно отметить, что заключение исследования на руки не выдается. При положительном результате будет проведено дополнительное обследование. Экспресс-тестирование позволит определить статус и поспособствовать раннему выявлению и профилактике заболевания.

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