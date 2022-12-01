Детский хор из Калмыкии занял второе место во Всероссийском конкурсе

В финале первого Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, который проходил во Всероссийском детском центре "Орлёнок", принимало участие 45 творческих коллективов из 33 регионов России. Всего в конкурсе участвовало более 100 тысяч талантливых ребят.



Калмыкию представлял Детский хор "Улан Залата" Цаганаманской школы номер 2. Руководитель Светлана Гаряева и концертмейстер Занда Бадмаева.



Фото: Цаганаманская школа №2