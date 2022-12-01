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17 марта, 09:03
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Детский хор из Калмыкии занял второе место во Всероссийском конкурсе

Детский хор из Калмыкии занял второе место во Всероссийском конкурсе

В финале первого Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, который проходил во Всероссийском детском центре "Орлёнок", принимало участие 45 творческих коллективов из 33 регионов России. Всего в конкурсе участвовало более 100 тысяч талантливых ребят.

Калмыкию представлял Детский хор "Улан Залата" Цаганаманской школы номер 2. Руководитель Светлана Гаряева и концертмейстер Занда Бадмаева.

Фото: Цаганаманская школа №2

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