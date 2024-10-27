29 октября, 10:23
 8 °C
105,22
97,23
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 октября, 07:04
НовостиСобытие

Жители Элисты передали свои ружья в помощь ребятам на СВО

Имкинов Виталий и Тактинов Николай обратились в Народный фронт с желанием передать свои ружья "за ленточку", потому что там их ружья будут нужнее, чем на гражданке. Мы связались с нашим земляком с позывным "Джин" из 135-го мотострелкового полка и дождались его приезда.

Управление Росгвардии по Республике Калмыкия также передали от себя три единицы гладкоствольного ружья.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия