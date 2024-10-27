Жители Элисты передали свои ружья в помощь ребятам на СВО

Имкинов Виталий и Тактинов Николай обратились в Народный фронт с желанием передать свои ружья "за ленточку", потому что там их ружья будут нужнее, чем на гражданке. Мы связались с нашим земляком с позывным "Джин" из 135-го мотострелкового полка и дождались его приезда.

Управление Росгвардии по Республике Калмыкия также передали от себя три единицы гладкоствольного ружья.

Видео: Народный фронт | Республика Калмыкия