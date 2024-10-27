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29 октября, 06:59
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«По праву памяти»: истории о героях в творчестве!

«По праву памяти»: истории о героях в творчестве!

Бессмертный полк России запустил Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти», посвященный участникам специальной военной операции. Конкурс призван поддержать участников и ветеранов СВО, оказать помощь в адаптации в обществе, а также вдохновить на создание уникальных произведений, отражающих их подвиги.

Участниками конкурса могут стать неравнодушные граждане от 10 лет, ветераны СВО, члены их семей, а также все, кто поддерживает наших защитников.

Подать заявку можно до 15 ноября на сайте конкурса.

Фото: ЦЕНТР ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ

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