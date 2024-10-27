Сосновая аллея появилась в Троицком

В честь 102-й годовщины со дня образования Калмыцкой прокуратуры, в парке отдыха села Троицкое состоялась замечательная экологическая акция – посадили саженцы Крымской сосны.

В этой акции приняли участие сотрудники аппарата прокуратуры республики и района, представители администрации Целинного района и Троицкого СМО, студенты Калмыцкого госуниверситета.

Прокурор Республики Калмыкия Виталий Семенченко отметил, что подобная экологическая акция стала уже доброй традицией, хорошим примером преемственности поколений.

Фото: Официальный канал Целинного РМО