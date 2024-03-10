12 марта, 09:41
Жители Элисты могут стать победителями онлайн-конкурса «Всей семьей на голосование», сообщила пресс-служба городской администрации
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Он стартует совсем скоро. Условия конкурса опубликуют 15 марта, в первый день голосования на выборах Президента России, в официальном телеграмканале столичной администрации.
Фотографии трех самых дружных и ярких семей, набравших наибольшее количество реакций, будут отмечены ценными призами. Также жюри определит победителей в следующих номинациях: «Самая творческая семейная фотография» и «Семья в самых красивых национальных костюмах».
«Голосуем за будущее страны вместе», призвали в муниципалитете.