Около 1800 семей Калмыкии распорядились средствами материнского капитала в 2023 году – сообщили нам в пресс-службе регионального соцфонда

Самые популярные направления - улучшение жилищных условий, получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет и образование. На эти цели одобрено более 190 заявлений. В общей сложности ведомство перечислило на счета родителей свыше 761 млн. рублей.

Напомним, что с 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован на 7,4 процента.