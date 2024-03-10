12 марта, 08:58
Около 1800 семей Калмыкии распорядились средствами материнского капитала в 2023 году – сообщили нам в пресс-службе регионального соцфонда
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Самые популярные направления - улучшение жилищных условий, получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет и образование. На эти цели одобрено более 190 заявлений. В общей сложности ведомство перечислило на счета родителей свыше 761 млн. рублей.
Напомним, что с 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован на 7,4 процента.