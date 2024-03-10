Калмыкия вошла в число лидеров, принявших участие в акции «Письма Миру»

Мероприятие прошло на площадке Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе». Организаторы - центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин». В целом гости написали около 1200 писем. Из них 874 послания в будущее отправили жители России.

331 письмо с добрыми пожеланиями потомкам написали гости из ближнего и дальнего зарубежья. Все послания войдут в книгу «Письма Мира», прочесть которую можно будет в любой точке планеты.