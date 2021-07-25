Жители двух районов – Яшкульского и Черноземельского устраняют последствия обильных осадков и сильного ветра

Меньше, чем за неделю после обильных дождей десятки домов попали в зону подтопления сразу в нескольких районах. Видео очевидцев только успевали попадать в социальные сети. В ливневые потоки превратились центральные улицы в поселках Черноземельского и Октябрьского РМО. А накануне стихия разгулялась и в поселке Яшкуль. Хронология событий в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

Ночной ливень в Яшкуле обернулся бедой для жителей улицы Лопатина. Проливной дождь основательно затопил двор жильцов. Вода достигала почти 15 сантиметров.

Валентина Катянина вместе с супругом Михаилом разгребает последствия разгула стихии. Двор ушел под воду всего за час. В первую очередь, спасать кинулись домашнюю птицу и питомцев - пса Жулю и любимого кота Ваську, говорит Валентина.

Как только стало ясно, что своими силами пенсионеры не справятся, позвонили в Единую службу спасения. Дальше водные преграды штурмовали специалисты. Откачивал воду личный состав пожарно-спасательной части №8. Из-за расположения зданий в низменности от обильного ливня пострадали два жилых дома и кафе.

Также произошла авария линии электропередач. Света не было на нескольких улицах больше трех часов. Сейчас, по словам руководства Яшкульского района, ремонтные работы уже завершены. А вот в поселке Комсомольский Черноземельского РМО служащие пожарно-спасательного гарнизона до сих пор ликвидируют последствия стихии. Обильных ливней здесь не было давно. Откачка воды производится сразу с нескольких улиц. В эпицентре стихии оказались домовладения по улице Новая. Всего подтоплены 7 домов, в 18 - повреждена кровля. Не выдержали испытания непогодой и больше десятка деревьев.

Тревожной оказалась и пятница 13-е для жителей поселка Цаган-Нур. Ураганом с корнем были вырваны деревья. От ветра пострадала кровля в Доме культуры и в сельской школе. Восстановительные работы продолжаются.