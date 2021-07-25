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16 августа, 16:17
НовостиМолодёжная политика

Субботник на территории загородной резиденции Басана Городовикова

Субботник на территории загородной резиденции Басана Городовикова

Состоялся он при участии Центра молодежи и волонтеров. На протяжении трех последних недель они собирались там, чтобы привести территорию в порядок. Облагораживали как двор, так и помещение внутри.

По задумке бывшая дача должна стать местом притяжения творческой молодежи. Первом масштабным событием здесь стало «Районале». А уже в эту пятницу здесь состоится фестиваль «Кони ветра». Из-за ограничений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом, для зрителей он пройдет в онлайн-формате. Это грантовый проект, идея создания которого принадлежит людям, не проживающим постоянно в республике, но восхищающимся культурой степного региона.

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