Субботник на территории загородной резиденции Басана Городовикова

Состоялся он при участии Центра молодежи и волонтеров. На протяжении трех последних недель они собирались там, чтобы привести территорию в порядок. Облагораживали как двор, так и помещение внутри.

По задумке бывшая дача должна стать местом притяжения творческой молодежи. Первом масштабным событием здесь стало «Районале». А уже в эту пятницу здесь состоится фестиваль «Кони ветра». Из-за ограничений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом, для зрителей он пройдет в онлайн-формате. Это грантовый проект, идея создания которого принадлежит людям, не проживающим постоянно в республике, но восхищающимся культурой степного региона.